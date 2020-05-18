Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 В первую очередь кандидатами на вакцинацию от коронавируса станут те, кто находится в группе риска. Об этом заявил вирусолог Виктор Зуев. Изначально вакцину от коронавируса также получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Далее на очереди, по словам специалиста, будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси. Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных. Впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа.

Трамп назвал Обаму «некомпетентным» Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу государства Барака Обаму некомпетентным, в ответ на критику с его стороны. Напомним, ранее Обама выступил с видеообращением к выпускникам американских высших учебных заведений. И заявил, что действующее руководство страны не отдает себе отчета в последствиях своих действий из-за пандемии. Американские СМИ считают, что Обама сделал это заявление в рамках поддержки предвыборной кампании своего коллеги-демократа Джо Байдена. Также местная пресса отмечает, Трамп встревожен тем, что пандемия может негативно сказаться на его рейтинге и помешать избранию на второй президентский срок.

Балтфлот получит малые ракетные корабли Балтийский флот в ближайшее время получит серию малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр» и ЗРК «Панцирь-М». Об этом сообщает главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Отмечается, что первым кораблем, на котором пройдут испытания комплекса «Панцирь» будет малый ракетный корабль «Одинцово». Отметим, ранее военные эксперты заявляли, что военно-морской флот России превосходит ВМС США по качеству судов. А малые ракетные корабли многие специалисты называют козырем Москвы.