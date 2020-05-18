National Interest назвал российскую подлодку K-222 «демоном скорости» 

Москва, 18 мая. Американские средства массовой информации рассказали, почему российская подлодка K-222 стала самой быстрой в мире. Как пишут журналисты, субмарина, произведенная во времена Советского Союза в единственном экземпляре, была настоящим «демоном скорости».

По данным издания The National Interest, конструкция российской субмарины отличалась от традиционных подводных лодок СССР, это позволило добавить несколько функций, которые и сделали К-222 самой быстрой в мире.

«К-222 по классификации НАТО «Папа» использовалась для выслеживания американских или натовских наземных групп, сочетая в себе скорость и скрытность», — подчеркивается в статье.

Как уточнили эксперты, российские конструкторы вместо легких стальных сплавов использовали титан. Несмотря на то, что материл намного дороже стальных сплавов, он легче их и значительно прочнее.

«Максимальная скорость К-222 составляла чуть более 82 километров в час, что делало К-222, возможно, самой быстрой подводной лодкой в ​​мире и достаточно быстрой для ловли надводных кораблей», — подчеркнуло издание.

Напомним, демонстрация новейшей российской атомной подводной лодки «Новосибирск» (проект 885М «Ясень-М»), которая на днях была спущена на воду, заставила Запад понервничать. Ряд зарубежных СМИ с тревогой отметил превосходство субмарины над иностранными аналогами. Что, разумеется, обескуражило западные страны.

Денис Бедоя, обозреватель издания Infosurhoy, которое освещает события в Латинской Америке, в свою очередь отметил, что «Новосибирск» может нести ракеты «Калибр», «Оникс», «Циркон», а также самонаводящееся торпеды.

Немецкое издание Stern же оказалось больше впечатлено не вооружением подлодки, а ее относительно невысокой ценой. «Новосибирск» имеет те же характеристики, что и американские подлодки класса «Вирджиния», но стоит при этом в четыре раза дешевле.