На Украине заявили об «энергетической экспансии» России

Киев, 18 мая. Украина переживает новую попытку экспансии со стороны РФ, которая пытается захватить энергорынок страны при помощи дешевого электричества, заявил экс-министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.

По мнению бывшего министра, это выражается в готовности России поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Москва, как утверждает Плачков, «готова поставлять энергию даже бесплатно ради уничтожения украинской генерации».

Пуск реакторной установки первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на июль текущего года. Подача электричества запланирована на осень. Второй энергоблок будет введен в эксплуатацию в следующем году.

Россия выделила Минску кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в Гродненской области в размере 10 млрд долларов. Остальные 10% оплачивает белорусская сторона.

Напомним, что Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже украинский парламент разрешил импортировать энергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии. В декабре прошлого года президент Зеленский внес изменения в закон «О рынке электрической энергии», согласно которым на Украине устанавливается запрет на импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

В прошлом месяце сообщалось, что на Украине сложилась угрожающая ситуация в ядерной энергетике, которая грозит «очередным Чернобылем». К такому выводу пришли члены ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, направив тревожное письме президенту Зеленскому.