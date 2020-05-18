Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса для молодых пациентов

Москва, 18 мая. Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавиурсом «первым и последним» симптомом инфекции. Об этом рассказал директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

По ее словам, при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови. Как пишет «Лента.ру», согласно американской госпитальной статистике, во время эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с показателями 2018-го и 2019 годов.

Как уточнила ученый, повышенная активность свертывающей системы кровообращения очень часто является единственным признаком коронавируса.

«Особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов», — подчеркнула профессор.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств. Подчеркивается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Специалисты подчеркивают, что распылитель может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

В организации отметили, что распыление дезинфицирующих средств на улице также не рекомендовано, так как они теряют эффективность после взаимодействия с грязью и пылью.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что воспалительный синдром, фиксируемый у детей в Европе и Северной Америке, требует пристального внимания со стороны мирового сообщества. По его словам, у детей диагностируется мультисистемное воспаление, похожее на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока. Гебрейесус считает, что синдром может быть следствием коронавируса.