Инфекционист рассказал, когда Москва сможет вернуться к нормальному ритму жизни

Москва, 18 мая. Москва сможет вернуться к нормальному ритму жизни только после того, как станет ясно, сколько людей уже перенесли коронавирус. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

С 15 мая в столице стартовала бесплатная программа тестирования граждан на наличие антител к возбудителю COVID-19. По словам Мазуса, доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%. При этом коронавирус, по разным оценкам, в три раза заранее и опаснее гриппа, поэтому необходимо знать, сколько людей уже получили иммунитет.

«Важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», — подчеркнул инфекционист в интервью «Российской газете».

Как отметил эксперт, те жители столицы, у которых сформировался иммунитет, уже могут начинать полноценно работать. Кроме того, Мазус сообщил, что понимание того, сколько граждан имеют антитела, позволит столичным властям начать постепенно снимать ограничения, передает телеканал «360».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через две–три недели любой москвич сможет сдать тест на антитела к коронавирусу. Кровь будут сдавать в специальных кабинетах, которые расположены в 30 поликлиниках, пишет «Вечерняя Москва».