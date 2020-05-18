В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Москва, 18 мая. Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек, сообщает RT.

В своем письме министру финансов РФ Антону Силуанову парламентарий отмечает, что во многих городах отсутствуют необходимые объемы строительства жилой недвижимости.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья», — пишет Федоров.

По его мнению, использовать льготную ставку на вторичное жилье можно во всех населенных пунктах, за исключением субъектов федерального значения, а также городов, где согласно положениям нацпроекта «Жилье и городская среда» имеются достаточные объемы новостроек.

Напомним, что ранее в правительстве РФ утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Согласно нововведениям, до 1 ноября россиянам при покупке жилья в новостройках должны быть предоставлены ипотечные кредиты по указанной ставке в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти — до 8 млн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых нужно продлить и после 1 ноября 2020 года. По мнению парламентария, в связи со снижением ВВП России необходимо вводить меры поддержки для «локомотивных отраслей страны». Аксаков считает, что благодаря ипотеке поддерживается строительная индустрия, поэтому стоит продлить эту программу.