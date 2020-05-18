Немецкий депутат назвал Трампа «бактерией для НАТО»

Берлин, 18 мая. Немецкий парламентарий, глава фракции СДПГ Рольф Мютцених заявил о разрушительном воздействии президента США Дональда Трампа на НАТО, сравнив его с «бактерией», сообщает Bild.

Немецкий депутат обвинил Трампа в восприятии европейцев в качестве врагов и ослаблении Североатлантического альянса. Мюцених также отметил опасность новой ядерной доктрины США, предусматривающей возможность превентивного использования ядерных сил.

Ранее Рольф Мютцених требовал вывода ядерных вооружений США из ФРГ, из-за чего был раскритикован представителями партии ХДС/ХСС, а также немецким министром иностранных дел Хайко Маасом.

По словам главы фракции СДПГ, его призывы не были связаны с желанием ослабить Североатлантический альянс.

«Если скрепляющим элементом являются лишь расположенные в ФРГ и других государствах ядерные вооружения США, то это не очень хорошо для трансатлантического альянса», — заявил Мюцених.

Схожей точки зрения придерживается и член комитета парламента Германии по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин. В статье для Die Welt он подчеркнул, что для обеспечения собственной безопасности европейцам необходимо избавиться от американского ядерного оружия.

Ранее Социалистическая единая партия Германии выступила против американского ядерного оружия на территории ФРГ. Согласно заявлению партии, ядерное оружие США не повышает безопасность немцев, а наоборот — ставит ее под угрозу. В своем заявлении они отмечают, что «пришло время окончательно от него избавиться».