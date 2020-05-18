Врач рассказала, сколько нужно спать на карантине

Москва, 18 мая. Чтобы не навредить организму во время самоизоляции, человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Об этом заявила врач-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Елена Вартанян.

«Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)», — делится рекомендациями специалист.

Также Вартанян дала советы, позволяющие избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний в условиях дефицита физической активности. Врач советует регулярно принимать назначенные специалистом лекарства, контролировать артериальное давление, а также снизить потребление соли и насыщенных жиров.

Ранее известный врач Александр Мясников рассказал, как избежать бессонницы во время самоизоляции. Он подчеркнул, что надо ложиться и просыпаться в одно и то же время. Он также отметил, что не следует прибегать к помощи снотворных, так как это может привести к интрасомническим расстройствам и негативным последствиям для здоровья.

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский в свою очередь отмечал, что прием витаминных комплексов для профилактики COVID-19 бесполезен. По словам специалиста, их следует пить при доказанном авитаминозе.