В России хотят ужесточить запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Москва, 18 мая. Почти половина субъектов РФ готовится установить запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 кв. м., сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что в Севастополе, Брянской и Московской области соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении.

Напомним, что с 5 мая в России действует запрет на реализацию спиртных напитков в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Закон был подготовлен по просьбе жителей многоквартирных домов, которые жаловались на частое нарушение общественного порядка во дворах и на детских площадках.

По словам председателя комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексея Небольсина, почти все российские регионы могут ввести собственные ограничения по данному вопросу уже к концу этого месяца.

«Учитывая, что на спиртное приходится до 40–50% выручки предприятий общепита, ужесточение требований к минимальной площади зала сделает работу попавших под ограничения точек нерентабельной», — говорит Небольсин.

Он считает, что ограничительные меры могут усугубить положение отрасли, уже изрядно пострадавшей от последствий пандемии.

Ранее нарколог Марат Сараев объяснил, почему введение в России запрета на торговлю алкоголем в маленьких магазинах в жилых домах — необходимая мера. Он говорит, что благодаря этому сократится число людей, которые выпивают от скуки, а также снизится число случаев домашнего насилия.