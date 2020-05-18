Минобороны перебросит специалистов в Красноярский край для борьбы с COVID-19

Москва, 18 мая. Министерство обороны РФ самолетами Ил-76 перебросит специалистов 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения в Красноярск для борьбы с коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Как отмечают в Минобороны, военные развернут полевой госпиталь, проведут дезинфекционные мероприятия, а также займутся лечением инфицированных вирусом.

«Силами подразделений 100-го отдельного полка в районе поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест», — сообщают в министерстве.

Переброска сводного отряда Минобороны в составе 200 военных, включая 77 медиков и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники, осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Из Московской области будет переброшено 60 военнослужащих и 55 единиц техники. Из Кемеровской области и Алтайского края в Еруду будет направлен мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБЗ и подразделения обеспечения 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Ранее стало известно, что итальянские военные признали эффективность метода дезинфекции, применяемого российскими специалистами. Об этом сообщил руководитель сводного отряда Минобороны РФ в Италии, генерал-майор Сергей Кикоть. На основательной дезинфекции настояли российские специалисты. Они убедили итальянских коллег, что обеззараживание должно быть одновременным и полномасштабным. В результате итальянцы убедились в эффективности предложенных методов.