Forbes составил список интересных городов РФ, оставшихся «в тени» Москвы и Петербурга

Москва, 18 мая. Американское издание Forbes посвятило статью российским городам, оставшихся «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор публикации, призвав перенести из-за вспышки коронавируса любые поездки, поставил на первое место в своем рейтинге Екатеринбург.

Главная достопримечательность «третьей столицы России», по мнению автора, — богатое культурное наследие. Иностранец отметил, что одним их самых выдающихся исторических мест в Екатеринбурге является Храм-на-Крови.

Также в список вошли Мурманск, где можно наблюдать северное сияние, Элиста, где большую часть населения составляют буддисты, Псков — как идеальное место для тех, кто интересуется древнерусской историей, а также Хабаровск, в котором можно прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

До этого Forbes обнародовал рейтинг городов России (за исключением столицы), которые сделали заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за минувшие 10 лет. В топ рейтинга вошли Нижний Новгород, Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток и Красноярск.

Ранее эксперты РИА Новости публиковали рейтинг российских регионов по размеру банковских вкладов физических лиц. На сегодняшний день на одного россиянина в среднем приходится около 210 тыс. рублей депозитов. Лидерами рейтинга являются Москва и Петербург. Также в десятку вошли Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Чукотский АО, Мурманская и Московская область.