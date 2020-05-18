Рост смертности от пневмонии зарегистрирован в Подмосковье

Москва, 18 мая. Смертность от заболеваний органов дыхания в Подмосковье в период с января по март выросла почти на 100 человек по сравнению с прошлым годом, сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

«За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%», — проинформировала Стригункова.

Глава регионального Минздрава подчеркнула, что значительного увеличения общего числа скончавшихся от всех причин не наблюдается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о смягчении карантинных мер с 18 мая. Речь идет о возобновлении работы промышленных предприятий. С понедельника возобновится работа на стройках, а также откроются объекты жилищно-коммунального комплекса.