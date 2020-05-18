Вильфанд рассказал о тепловой аномалии в Сибири

Москва, 18 мая. В Сибири ожидается аномальное превышение нормальных температур на 16 градусов уже на этой неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На севере-западной Сибири и в средней Сибири невероятно высокая температура, аномалии составляют примерно 16 градусов. Если возьмем юг Западной Сибири, то там аномалии наблюдаются уже почти 40 дней и этот период будет продолжаться, и даже усиливаться», — говорит Вильфанд.

Он подчеркивает, что в южной части западной Сибири температура по-прежнему будет около 25-30 градусов.

Причина аномалии, по словам научного руководителя Гидрометцентра, кроется в обширном антициклоне. Теплые воздушные массы приносят тепло в Сибирь, откуда они переносятся дальше на север.

«На Таймыре максимальные температуры около нуля должны быть. А сейчас там температура будет выше, чем в Москве на 2-4 градуса», — отмечает Вильфанд.

Он прогнозирует, что теплая погода в Сибири сохранится, как минимум, в течение рабочей недели.

Ранее Вильфанд говорил, что жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. По словам метеоролога, устойчивая прохлада ожидается в умеренных и северных широтах России. Резкое похолодание объясняется переносом воздушных масс с северо-запада.