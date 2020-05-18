На Камчатке осудили мужчину, призывавшего к насилию над росгвардейцами

Петропавловск-Камчатский, 18 мая. Житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за публичные призывы к насилию над сотрудниками Росгвардии, сообщает региональное управление ФСБ.

«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности. Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю», — отмечается в сообщении.

Следователи установили, что в июле прошлого года мужчина призывал в Сети расправляться с росгвардейцами. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях жителя Камчатки содержались призывы к насильственным действиям по мотивам ненависти и вражды. В итоге мужчина получил два года условно.

Известно, что житель Петропавловска-Камчатского уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Хабаровске задержали трудового мигранта за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов. В своем окружении мужчина распространял призывы к совершению терактов, а также публиковал в Сети призывы к финансированию деятельности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.