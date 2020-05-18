Россиянам рассказали, как правильно избавляться от долгового бремени

Москва, 18 мая. Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Елена Кисмина объяснила, как правильно избавляться от долгового бремени.

Согласно данным недавнего исследования, средний уровень закредитованности населения РФ составляет около 47,1%.

Если у вас несколько кредитов, то Кисмина советует выписать их по порядку от самого маленького до самого большого. По ее словам, лучше направить все усилия на погашение самого маленького, а по остальным вносить минимальные платежи.

«Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», — делится рекомендациями эксперт.

По ее словам, при таком подходе будет виден результат и возрастет мотивация больше зарабатывать, откладывать, а также находить дополнительные средства, чтобы быстрее расплачиваться по кредитам.

Она напоминает, что правом на ипотечные каникулы могут воспользоваться россияне, попавшие в трудное материальное положение, при условии, что в ипотеке находится их единственное жилье.

«Максимальная сумма кредита не может превышать 15 млн рублей. Ипотечные каникулы действуют в течение 6 месяцев, в период которых заемщик либо платит меньшую сумму платежей, либо не платит совсем», — говорит Кисмина.

Также каникулы можно получить по потребительскому или автокредиту. Они предоставляются в случае снижения доходов гражданина на 30% и более за предшествующий месяц в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год. При этом эксперт подчеркивает, что кредитные каникулы в итоге удорожают кредит и повышают долговое бремя.

Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик объясняла, как провести рефинансирование кредита. Она отмечала, что рефинансирование способно снизить процент и объединить все выплаты. При этом преимуществом является то, что новый срок кредита подбирается так, чтобы платежи стали посильными.