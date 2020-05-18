Синоптики рассказали, когда в Россию придет теплая погода

Москва, 18 мая. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда россиянам ожидать возвращения теплой погоды.

«Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха», — объясняет Тишковец.

По его прогнозам, температура опустится до апрельских значений, ночами будет от 0 до 5. Тишковец говорит, что практически каждый день будут выпадать осадки и будет сохраняться облачная погода.

«Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения», — заявил синоптик.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что температура будет подниматься 25-30 мая. До этих чисел будет сохраняться в столице прохладная погода, указала эксперт. На данный момент в Москве температура воздуха на уровне ниже нормы, и это связано с циклонами.