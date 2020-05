Американское СМИ написало о российском «морском монстре»

Москва, 18 мая. Россия создает нового «морского монстра» — экраноплан А-050, сообщает американское издание We Are the Mighty.

В материале отмечается, что судно на динамической воздушной подушке планируется начать использовать уже в этом году. А-050, как отмечает издание, станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», послужившего основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Самые известные и успешные советские экранопланы — проекты «Лунь» и «Орленок». Многотонные машины типа «Лунь» разгоняли скорость до 500 км в час, вооружались противокорабельными ракетами и были практически незаметны для вражеских радаров. Меньший по габаритам «Орленок» вмещал до 150 солдат и несколько БМП.

Сейчас конструкторы предлагают Министерству обороны РФ новое поколение экранопланов. За счет применения современных материалов вес А-050 «Чайка» составляет около 50 тонн и вмещает сотню бойцов или 9 тонн груза. С помощью авиадвигателей «Чайка» будет разгоняться до 450 км в час, причем не только по водной поверхности, но и по льду или ровной степи.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что РФ разрабатывает перспективный экраноплан с ракетным вооружением на борту для охраны Северного морского пути, а также патрулирования Черного и Каспийского морей.

Также в ЦКБ отмечали, что новый экраноплан можно будет успешно использовать в освоении Арктики, поскольку его работа в меньшей степени зависит от погодных условий. Это делает «Чайку» незаменимой при проведении спасательных операций.