Симоньян высмеяла статью CNN об «опустошенной» коронавирусом Москве

Москва, 18 мая. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян продемонстрировала «все, что нужно знать об американских медиа».

Симоньян поделилась в Twitter статьей CNN с заголовком «Коронавирус уничтожил Москву», в которой говорилось об «ужасах» в российской столице на фоне пандемии. Для большего воздействия на аудиторию авторы материала сопроводили его снимком с похорон. На фото мужчина в защитном костюме тащит гроб, отмечает «Царьград».

Российская журналистка намекнула американским коллегам, что им следовало бы сосредоточиться на ситуации с коронавирусом в своей стране, а не спекулировать на обстановках в других государствах.

«Напомню, что в Москве 1,5 тыс. погибших, в Нью-Йорке — ровно на один нолик больше. Это примерно все, что нужно знать об американских медиа», — написала Симоньян.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал обвинения со стороны Еврокомиссии в «российской дезинформации» на фоне коронавируса. По его словам, пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам вести «гибридную войну» против России, причем структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, ее же и распространяют в отношении РФ.

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич заявлял, что западные политики убеждены в том, что с них не спросят доказательства их обвинений, поэтому и позволяют себе дезинформирующие высказывания о ситуации с коронавирусом в России.