Балтфлот получит четыре новых корабля с «Калибрами» и «Панцирями»

Москва, 18 мая. Балтфлот в ближайшее время получит серию малых ракетных кораблей проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр», часть из них будут вооружена корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М», сообщает главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800. Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь», — информирует Евменов.

Отмечается, что первым кораблем, на котором пройдут испытания комплекса «Панцирь» будет малый ракетный корабль «Одинцово».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснял, чем военно-морской флот (ВМФ) России превосходит ВМС США. По словам эксперта, РФ превосходит американцев в качестве судов. Леонков подчеркнул, что у Москвы есть козырь, например, малые ракетные корабли, которых, скорее всего, нет ни у одного флота. Такие суда могут охранять берега, а их крылатые ракеты «Калибр» ничем не уступают американским «Томагавкам». Также эксперт напомнил, что новые российские подлодки оснащены пусковыми установками для гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».