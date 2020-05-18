Лука Сафронов рассказал о своей жизни после конфуза в туалете самолета

Москва, 18 мая. Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как чувствует себя в самолетах после сделавшего его известным на весь мир конфуза в туалете лайнера.

Пианист пришел на шоу Леры Кудрявцевой, участником которого был его отец, и предсказуемо не смог избежать обсуждения того, как он застрял в туалете. На вопрос ведущей, спокойно ли он переносит перелеты после злополучного инцидента, Лука ответил шуткой.

«Я вообще сажусь всегда спокойно. Я знаю, что гравитация все равно она есть. Вот встаю я беспокойно, а сажусь замечательно», — отметил он с долей самоиронии.

Как говорит Затравкин, никаких панических атак у него не возникает, даже при посещении туалета. По его словам, переживать приходится экипажу самолета.

«Иногда бывает, что стюардессы начинают смеяться и закрывать лишний раз туалет, страдают окружающие. За это я переживаю», — объясняет сын художника.

Затравкин отмечает, что различные истории случаются с ним каждый день. После инцидента в самолете он осознал, что главное — делиться с ними с окружающими.

По словам его отца, Лука сперва очень переживал после того, как видео из туалета попало в Сеть.

«Лука — он всегда на позитиве. Он очень переживал, пытался это убрать, пытался найти, кто разместил. Но потом превратил это в некий позитив», — говорит Никас Сафронов.

Ранее Лука Затравкин заявлял о своем намерении поправиться до 250 кг. На конец марта его вес составлял 242 кг.

Известно, что сын Никаса Сафронова с детства страдал ожирением. К 18 годам он весил 160 кг. Некоторое время он соблюдал строжайшую диету и смог похудеть до 76 кг. Однако вскоре отказался от ограничений и перерос свои старые габариты.