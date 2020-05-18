Волочкова похвасталась «произведением искусства» от своей домработницы

Москва, 18 мая. Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам, чем она питается во время самоизоляции. Она опубликовала в Instagram-stories красивое блюдо, приготовленное ее домработницей Лолой. Танцовщица восхищена кулинарными навыками своей сотрудницы.

«Люди, смотрите, что мне приготовила Лола. Ни в какие рестораны ходить больше не надо. Вот яйцо пашот с салатными листьями, с чаем. Два вареных яйца уже не катят», — сообщила Волочкова.

Знаменитость отметила, что благодаря таким блюдам можно не переживать за фигуру и всегда быть стройной.

«Это произведение искусства», — пишет балерина.

Недавно Анастасия Волочкова похвасталась изменившейся за время карантина фигурой. Она разместила снимок в Instagram. Подписчикам фотография понравилась. Они похвалили Волочкову за отличную форму. Некоторые пользователи предположили, что балерина готовится к свадьбе.

Ранее сообщалось, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь поделилась с подписчиками откровенным фото. В Instagram она разместила фотографию, показав поклонникам полуголую грудь. На кадрах Волочкова предстает в интригующем платье с глубоким декольте. До этого балерина привлекла внимание подписчиков фотографией в нижнем белье, на котором она прикрывается своим котом Лакки.