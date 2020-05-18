Плющенко снял на видео, как ест хот-дог через медицинскую маску

Москва, 18 мая. Известный фигурист Евгений Плющенко и его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская продолжают веселить подписчиков, находясь в режиме самоизоляции.
Плющенко записал видеообращение к поклонникам, где «по секрету» поделился лайфхаком, как правильно есть хот-доги, если на лице — медицинская маска. Фигурист внимательно осмотрелся по сторонам, после чего ловко просунул хот-дог себе в рот через прорез в маске.
«Только никому… тсссс!» — подписал пост Плющенко.
Подписчики оценили находчивость фигуриста.
«Ха-ха-ха-ха Евгений, да вы просто гений! Здорово и очень креативно», — пишет inarchik_15.
«Восхищаюсь вашим юмором», — призналась shiriaeva_n0508.
«Как же я раньше не додумалась?» — комментирует avakyan_agamiryan__malvina_.
«Какие же вы классные», — отметила alina_figurka.
Нашлись и те, кто предупредил Плющенко об опасности такого метода поедания хот-догов.
«Евгений! Поберегите себя, все микробы с маски попали в желудочно-кишечный тракт», — в шутку написала nataliia.7669.
Недавно Рудковская и Плющенко разместили ролик, в котором обыграли ситуацию с проявлением у Яны подозрительных симптомов, характерных во время пандемии коронавируса. Фигурист выставил на улицу свою супругу за то, что та якобы чихнула.