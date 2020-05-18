Плющенко снял на видео, как ест хот-дог через медицинскую маску

Москва, 18 мая. Известный фигурист Евгений Плющенко и его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская продолжают веселить подписчиков, находясь в режиме самоизоляции.

Плющенко записал видеообращение к поклонникам, где «по секрету» поделился лайфхаком, как правильно есть хот-доги, если на лице — медицинская маска. Фигурист внимательно осмотрелся по сторонам, после чего ловко просунул хот-дог себе в рот через прорез в маске.

«Только никому… тсссс!» — подписал пост Плющенко.

Подписчики оценили находчивость фигуриста.

«Ха-ха-ха-ха Евгений, да вы просто гений! Здорово и очень креативно», — пишет inarchik_15. «Восхищаюсь вашим юмором», — призналась shiriaeva_n0508. «Как же я раньше не додумалась?» — комментирует avakyan_agamiryan__malvina_. «Какие же вы классные», — отметила alina_figurka. Нашлись и те, кто предупредил Плющенко об опасности такого метода поедания хот-догов. «Евгений! Поберегите себя, все микробы с маски попали в желудочно-кишечный тракт», — в шутку написала nataliia.7669.

Недавно Рудковская и Плющенко разместили ролик, в котором обыграли ситуацию с проявлением у Яны подозрительных симптомов, характерных во время пандемии коронавируса. Фигурист выставил на улицу свою супругу за то, что та якобы чихнула.