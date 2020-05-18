Дана Борисова вызвала гнев подписчиков, покрасив хвост своей собаки в голубой цвет

Москва, 18 мая. Скандально известная телеведущая Дана Борисова перекрасила хвост своей собаки в голубой цвет. Это озадачило ее подписчиков, озабоченных проблемами животных.
«Надо нам еще ушки вот такой собачей краской выкрасить в голубой цвет и налепить стразики! Но, честно говоря, я приняла решение, что мы пока не готовы к таким экспериментам, потому что и так у нас таких ярких собачек нет во дворе», — говорит Борисова.
Подписчики неоднозначно отнеслись к такой смене имиджа у животного. Многие откровенно жалели собаку, которой приходится терпеть все прихоти хозяйки.
«Тут удаляют посты, которые ставят под сомнение синий хвост бедной собаки... Адекватные люди, не трудитесь писать. Только дур здесь поддерживают», — пишет ushkaleva.
«Но это же треш, это окрашивание и стразы — полная безвкусица, что о вас подумают? Ну и щадящей краски нет в природе. Забыли уже как Ленина котенка убила своим окрашиванием? Надеюсь, эту дуру и вас по 245 статье примут», — комментирует kir_eva.
«Груминг великолепный, но хвост красить или уши собаке это извращение», — отмечает kazakova.l.
«Дана, не вредна ли для собачки краска?» — спрашивает звезду olgagajdukevich.
????????????Приветик,перед вами новая загадочная и красивая Мишутка ????????Такой необыкновенной ее сделала @olgagrooming_moscow_tlt ????.Стрижка ,купание ,окрашивание и выезд на дом К ЛЮБОЙ СОБАЧКЕ ИЛИ КОТИКУ .Цена ориентируйтесь примерно на 3 тысячи ????Телефоны 89269790772 или 89608374044 ????♀️
Ранее стало известно, что Дана Борисова вновь стала фигуранткой скандала. В этот раз девушка отличилась на съемках программы «Пусть говорят». По неизвестной причине Борисова приехала на съемки без своей обуви. Дана не растерялась и позаимствовала туфли у журналистки Марианы Саид-Шах, которая тоже участвовала в съемке программы. Однако Борисова не посчитала нужным при этом спросить разрешения.