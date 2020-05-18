Дана Борисова вызвала гнев подписчиков, покрасив хвост своей собаки в голубой цвет

Москва, 18 мая. Скандально известная телеведущая Дана Борисова перекрасила хвост своей собаки в голубой цвет. Это озадачило ее подписчиков, озабоченных проблемами животных.

«Надо нам еще ушки вот такой собачей краской выкрасить в голубой цвет и налепить стразики! Но, честно говоря, я приняла решение, что мы пока не готовы к таким экспериментам, потому что и так у нас таких ярких собачек нет во дворе», — говорит Борисова.

Подписчики неоднозначно отнеслись к такой смене имиджа у животного. Многие откровенно жалели собаку, которой приходится терпеть все прихоти хозяйки.

«Тут удаляют посты, которые ставят под сомнение синий хвост бедной собаки... Адекватные люди, не трудитесь писать. Только дур здесь поддерживают», — пишет ushkaleva.

«Но это же треш, это окрашивание и стразы — полная безвкусица, что о вас подумают? Ну и щадящей краски нет в природе. Забыли уже как Ленина котенка убила своим окрашиванием? Надеюсь, эту дуру и вас по 245 статье примут», — комментирует kir_eva.

«Груминг великолепный, но хвост красить или уши собаке это извращение», — отмечает kazakova.l.

«Дана, не вредна ли для собачки краска?» — спрашивает звезду olgagajdukevich.