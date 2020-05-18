Канделаки призналась, что чуть не облысела после второй беременности

Москва, 18 мая. Известная ведущая и продюсер Тина Канделаки призналась, что едва не осталась без волос после второй беременности. Своей историей она поделилась в социальной сети Instagram.

Почувствовав тревожные симптомы, Канделаки к трихологу — врачу-дерматологу. В итоге понемногу удалось восстановить утраченное.

Ведущая также поделилась советами о том, как сохранить и укрепить волосы. Она советует пользоваться специальными шампунями, следить за рационом, употребляя достаточное количество белка и делать массаж лица.

«Другие важные элементы для красоты ваших волос: омега 3 (рыба, орехи, творог), витамины группы B (яйца, бобовые, бананы)», — советует ведущая.

Подписчики поблагодарили Канделаки за откровенный и полезный пост.

«Тина, спасибо за советы. У меня тоже была проблема с волосами, на нервной почве», — призналась одна из пользовательниц Сети.

Ранее Канделаки отреагировала на критику со стороны известного футбольного ведущего Василия Уткина.

«Я все же склонна полагать, что они занимаются моим бесплатным пиаром. А уже позитивный он или негативный — без разницы, пиар есть пиар», — отметила ведущая.

Напряженные отношения сложились у Канделаки и с журналисткой Ксенией Собчак. Изначально женщин связывала дружба, однако в какой-то момент в их отношениях наступил разлад. Канделаки и Собчак обмениваются критическими замечаниями в адрес друг друга в социальных сетях. Предполагается, что причиной ссоры стали разногласия по их совместному проекту.

Также канделаки прокомментировала возвращение Саакашвили в украинскую политику.