ВОЗ сообщила об опасности одного из методов борьбы с коронавирусом

Женева, 18 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств, сообщает CNN.

Подчеркивается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Специалисты подчеркивают, что распылитель может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — информируют в ВОЗ.

В организации отметили, что распыление дезинфицирующих средств на улице также не рекомендовано, так как они теряют эффективность после взаимодействия с грязью и пылью.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что воспалительный синдром, фиксируемый у детей в Европе и Северной Америке, требует пристального внимания со стороны мирового сообщества. По его словам, у детей диагностируется мультисистемное воспаление, похожее на заболевание Кавасаки и синдром токсического шока. Гебрейесус считает, что синдром может быть следствием коронавируса.

Кандидат химических наук Георгий Фролов недавно поделился способом дезинфицирования медицинских масок. По его словам, маски можно замачивать в водном мыльном растворе с перекисью водорода на 5 минут.