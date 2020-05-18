Сирия, 18 мая. На севере Ракки курдские боевики убили и ранили 15 членов «Сирийской национальной армии». В Алеппо продолжается междоусобный конфликт в рядах союзников Турции. В Дейр-эз-Зоре в результате операции сирийской армии были нейтрализованы три террориста «Исламского государства»1.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе и провели воздушную разведку с помощью беспилотников; в Дейр-эз-Зоре нейтрализовали «спящую ячейку» «Исламского государства».

«Сирийская национальная армия» (СНА): уничтожила десятки гектаров посевов и убила мирного жителя в Хасаке; устроила перестрелку на севере Алеппо, ранив несколько гражданских лиц; в Ракке понесла потери в размере 15 человек убитыми и раненными.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы на пути следования автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск на юге Идлиба и вступила в конфликт с боевиками «Хуррас ад-Дин».

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились троих боевиков при взрыве мины-ловушки в Дейр-эз-Зоре и провели совместный рейд с силами международной коалиции; на севере провинции Ракка отразили нападение протурецких сил.

Международная коалиция: провела десантную операцию в Дейр-эз-Зоре, нейтрализовав двух террористов ИГ.

Провинция Алеппо

Как передает агентство Al Nour, на севере провинции в зоне оккупации турецкой армии подконтрольной «Сирийской национальной армии» продолжается эскалация междоусобного конфликта. Один из боевиков был убит и еще семь мирных жителей получили ранения в результате перестрелки в центре города Аль-Баб. Инцидент произошел у дорожной развязки Тадеф между боевиками «Аль-Джебхат аш-Шамия» и «Дивизии аль-Хамза». При взаимном обстреле из минометов были также повреждены несколько зданий. Позднее боевики «Аль-Джебхат аш-Шамия» ввели подкрепления в город и установили блокпосты на дороге Аль-Махлек с целью ареста боевиков и сторонников «Дивизии аль-Хамза».

По информации портала Rojava Network, группа неизвестных боевиков совершила покушение на начальника так называемой «военной полиции» «Сирийской национальной армии» города Ахтарин. Его автомобиль был обстрелян на дороге к городу Азаз, однако сам начальник полиции остался жив. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает портал Step News, «Демократические сил Сирии» совместно с силами международной коалиции провели рейд в городе Аль-Бусейра. Источник сообщил, что в результате десантной операции были ликвидированы два террориста «Исламского государства». Помимо двух ликвидированных боевиков, войска коалиции заключили под стражу членов их семей, а также одного жителя города, подозреваемого в пособничестве. Однако серия обысков и арест подозреваемых не предотвратили теракт в другом населенном пункте. В поселке Шанан неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль курдских боевиков. Позднее аналогичная бомба взорвалась в патрульном автомобиле SDF в поселении Аль-Эзба.

Во второй половине дня пустыне Бадия были ликвидированы трое террористов из состава ИГ. Источник в сети Twitter @mhmdalywns56 сообщил, что в операции принял участие спецназ САА. Военнослужащие устроили засаду для «спящей ячейки» из шести террористов на дороге, после чего завязалась перестрелка. Уцелевшим террористам удалось бежать обратно в пустыню, где предположительно расположены укрытия группировки.

Провинция Идлиб

По информации портала Aleppo AMC, в районе высот Джебель аз-Завия, где расположены укрепленные районы боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были замечены разведывательные беспилотники ВКС РФ. Напомним, ранее со стороны боевиков были выпущены ракетные снаряды по укреплениям сирийской армии у поселения Рувейха.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в населенном пункте Аль-Тамана к югу от города Идлиб на мине, оставшейся после боевиков, подорвался местный житель. Еще один получил осколочные ранениями. По информации источника, мина была установлена в сельскохозяйственных угодьях. Поскольку до осени 2019 года данные территории находились в оккупации террористов, в окрестностях до сих пор осталось множество мин ловушек и неразорвавшихся снарядов.

Новостное агентство Baladi News передало информацию о столкновении «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядов «Хуррас ад-Дин» у поселения Шейх-Сайяд. Местный источник агентства сообщил, что конфликт произошел после того, как группа боевиков дезертировала из «Хайят Тахрир аш-Шам» и присоединилась к «Хуррас ад-Дин». «Хайят Тахрир аш-Шам» потребовала выдачи дезертиров для суда, так как сбежавших подозревают в совершении серии ограблений, однако группировка отказалась выдавать своих боевиков, что повлекло к развитию дальнейшего конфликта и взаимному обстрелу из минометов..

Провинция Ракка

Как передает агентство Aleppo AMC, утром в поселении Аль-Хайаля прогремел взрыв. Самодельная бомба детонировала на пути следования автомобиля SDF, убив трех боевиков. Курдские боевики обвиняют в установке СВУ «Исламского государства». Во второй половине дня взрыв прогремел в зоне контроля сирийской армии, в деревне Ресафа. Аналогичная самодельная бомба была установлена в машине сирийских военнослужащих. Пострадал один офицер и солдат, который его сопровождал.

Неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по конвою сирийской армии на шоссе Маадан на востоке провинции. По предварительным данным, предоставленным агентством Step News, среди военнослужащих есть раненные и пострадавшие.

К вечеру возобновились столкновения на линии разграничения сил протурецких группировок и курдских бандфоромирований. Согласно данным портала RojavaNetwork, в перестрелке к западу от города Тель-Абъяд курдские боевики убили и ранили свыше 15 членов «Сирийской национальной армии».

Провинция Хасака

Агентство SANA передает, что силы турецкой армии с поддержкой боевиков «Сирийской национальной армии» открыли огонь по гражданскому автомобилю к западу от города Рас аль-Эйн. В результате обстрела погиб гражданский, другой мирный житель получил ранение.

Источник также сообщил, что боевики «Дивизии Султан Мурад», «Ахрар аш-Шаркыя» и «Лива аль-Муатасим» подожгли сельскохозяйственные участки в окрестностях деревни Тель-Тамр из-за междоусобных разборок. Боевики не смогли мирным путем разделить сферы влияния на севере провинции и распределить урожай. Директор департамента сельского хозяйства Раджаб Саляма заявил корреспонденту SANA, что оценка нанесенного ущерба потребует времени, по предварительным данным боевики уничтожили десятки гектаров посевов пшеницы и ячменя.

1 Организация запрещена на территории РФ.