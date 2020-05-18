Пушков рассказал о последствиях «игр в изоляцию Китая», организованных Трампом

Москва, 18 мая. Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике давление Соединенных Штатов на Китай. Свою позицию он опубликовал на своем telegram-канале.

Пушков отметил, что именно Китай, а не Вашингтон является лидером в сфере экономики и торговли. Сенатор предположил, что Европейский Союз и Россия не поддержит позицию Белого дома в этом вопросе.

«Игры в изоляцию Китая, если Трамп начнёт в них играть, нанесут КНР лишь ограниченный ущерб. Эта игра будет иметь эффект бумеранга и для самих США. Так что сколько «заплатит» Китай за пандемию и заплатит ли вообще — вопрос открытый», — передает слова Пушкова «ЦарьГрад».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в экономическом спаде мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Американский лидер считает, что Пекин должен возместить ущерб, нанесенный COVID-19.

Также Трамп назвал некомпетентным своего предшественника на посту президента США Барака Обаму.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — сказал Трамп.

Эти слова стали ответом на заявление Обамы, обвинившего Трампа в некомпетентности. Накануне китайские специалисты заявили о клинических симптомов коронавируса. Специалисты Поднебесной полагают, что COVID-19 будет эволюционировать и далее.