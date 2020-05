Жена Газманова попросила подписчиков решить судьбу его бороды

Эксперимент! Идёт ли композитору @oleggazmanov такой прикид на лице? Никогда не любила растительность на его мужском лице : колоться может и щекотать, немножко царапаться и отрастать сильнее. Свежевыбритый мужчина - мой идеал ! Но вкусы могут и поменяться ? Что скажете? Он же не только мой, но и ваш любимый артист ! Брить ? @oleggazmanov #мужчина #есливоинбреится #значитонналеятся #газмановамарина #газмановолег P.S. Вот девчонки, как взбодрились, про цветочки так не вибрируете! ????????????????????

A post shared by Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) on May 17, 2020 at 12:51am PDT