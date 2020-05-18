Жена Газманова попросила подписчиков решить судьбу его бороды

Москва, 18 мая. Супруга Олега Газманова Марина задумалась — нужна ли ее мужу борода. Она поинтересовалась мнением подписчиков, разместив фото артиста у себя в Instagram.

«Эксперимент! Идет ли композитору Олегу Газманову такой прикид на лице?» — спрашивает Марина Муравьева-Газманова.

По ее словам, она никогда не любила растительность на мужском лице, так как она колется, щекочет и царапает. Она говорит, что ее идеал — свежевыбритый мужчина. Но Марина все-таки решила поинтересоваться мнением общественности.

«Он же не только мой, но и ваш любимый артист! Брить?» — обратилась к подписчикам жена Газманова.

Мнение поклонников разделилось: некоторые считают, что без бороды Газманов выглядит гораздо моложе и симпатичнее.

«Я считаю, что небритость старит! Конечно брить!» — пишет nata4511208. «Брить! Сто процентов!» — заявила fedorova.ek. «Лучше без бороды», — считает olgakhazova82.

Другая часть убеждена, что с растительностью певец выглядит брутальным.

«Очень идёт такой эксперимент! Олег такой брутальный, молодо выглядит, стильный, красивый», — отмечает valya_golovanova. «Идет! Такой прям роковой стал», — комментирует smirnova_elena_2804. «Брутальность зашкаливает», — поделилась мнением r_queen_888.

Ранее Олег Газманов поделился с поклонниками в Instagram архивными кадрами. Подписчики были в восторге от снимков и попросили звезду почаще баловать их старыми фотографиями. Артист «раскопал» фотографии из Монте-Карло, сделанные в 1992 году.