Жена Газманова попросила подписчиков решить судьбу его бороды

Москва, 18 мая. Супруга Олега Газманова Марина задумалась — нужна ли ее мужу борода. Она поинтересовалась мнением подписчиков, разместив фото артиста у себя в Instagram.
«Эксперимент! Идет ли композитору Олегу Газманову такой прикид на лице?» — спрашивает Марина Муравьева-Газманова.
По ее словам, она никогда не любила растительность на мужском лице, так как она колется, щекочет и царапает. Она говорит, что ее идеал — свежевыбритый мужчина. Но Марина все-таки решила поинтересоваться мнением общественности.
«Он же не только мой, но и ваш любимый артист! Брить?» — обратилась к подписчикам жена Газманова.
Мнение поклонников разделилось: некоторые считают, что без бороды Газманов выглядит гораздо моложе и симпатичнее.
«Я считаю, что небритость старит! Конечно брить!» — пишет nata4511208.
«Брить! Сто процентов!» — заявила fedorova.ek.
«Лучше без бороды», — считает olgakhazova82.
Другая часть убеждена, что с растительностью певец выглядит брутальным.
«Очень идёт такой эксперимент! Олег такой брутальный, молодо выглядит, стильный, красивый», — отмечает valya_golovanova.
«Идет! Такой прям роковой стал», — комментирует smirnova_elena_2804.
«Брутальность зашкаливает», — поделилась мнением r_queen_888.
Эксперимент! Идёт ли композитору @oleggazmanov такой прикид на лице? Никогда не любила растительность на его мужском лице : колоться может и щекотать, немножко царапаться и отрастать сильнее. Свежевыбритый мужчина - мой идеал ! Но вкусы могут и поменяться ? Что скажете? Он же не только мой, но и ваш любимый артист ! Брить ? @oleggazmanov #мужчина #есливоинбреится #значитонналеятся #газмановамарина #газмановолег P.S. Вот девчонки, как взбодрились, про цветочки так не вибрируете! ????????????????????
Ранее Олег Газманов поделился с поклонниками в Instagram архивными кадрами. Подписчики были в восторге от снимков и попросили звезду почаще баловать их старыми фотографиями. Артист «раскопал» фотографии из Монте-Карло, сделанные в 1992 году.