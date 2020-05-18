Офицер ВСУ сравнил украинскую армию с ИГ

Киев, 18 мая. Украинский офицер ВСУ сравнил украинскую армию с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Мнение военного разместил на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

«Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ1, когда мы слышим про реформы по стандартам НАТО, все смеются, это обман общества, в армии в это не верит ни один реально воюющий человек. У нас с точки зрения организации стандарты вооружения на уровне ополченцев из Сирии или Африки», — говорит украинский офицер.

Он подчеркивает, что по сравнению с 2018 годом организация ВСУ стала хуже по всем показателям. Для примера он рассказал о ситуации в минометной батарее одного из батальонов.

«Половина минометов неисправна, остальные применяются с дистанции 1-2 километра, стволы расстреляны полностью. Это минометы «Молот» 2016-го года, есть стволы даже до 7 тыс. выстрелов выдержавшие», — рассказывает офицер.

По его словам, заявка о замене минометов не была рассмотрена ни главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, ни его предшественников Виктором Муженко.

«Сейчас огромный дефицит патроны 7,62 мм — уже бойцов безоружными выставляют. Дошло до того, что сами наладили в полевых условиях производство боеприпасов. Никаких американских тепловизоров и прицелов нам не дают, это все волонтерское», — делится подробностями офицер.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Донбассе продолжают демонстрировать низкий уровень дисциплины. Четверо военнослужащих ВСУ из 58-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с местными жителями в населенном пункте Дружковка. Двое местных жителей после драки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Украинские военные во время задержания оказали сопротивление, в итоге один из них получил перелом правой руки.

1 Организация запрещена на территории РФ.