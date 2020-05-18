Экономист Гольдарб указал на процветающий на Украине «средневековый дебилизм»

Киев, 18 мая. Экономист Максим Гольдарб заявил, что на Украине процветает «средневековый дебилизм». Такое мнение он высказал в эфире программы «Принцип Гольдарба» на канале КРТ.

Специалист отметил, что надежды украинских граждан на перемены к лучшему после избрания Владимира Зеленского на должность главы государства себя не оправдали.

«Поменяли Порошенко на Зеленского, думали, вот пришло здравомыслие, но здравомыслие отсутствует, а такой пещерный средневековый дебилизм процветает. Я уже не говорю о том, что, в общем-то, огромное количество зрителей увидело в действии глупую норму порошенковского законодательства, а теперь Зеленского, которая запрещает флаг Великой Победы», — сказал Гольдарб.

Экономист убежден, что запрет Знамени Победы будет отменен. Он выразил сожаление в том, что Зеленский продолжает идеологическую политику Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также политик ввел санкции против Эрмитажа, МГУ имени М.В. Ломоносова, «Русского географического общества» и других научных и культурных учреждений РФ.

Эксперты связали ограничительные меры с желанием главы Украины доказать свой русофобский курс.

«У этого мероприятия есть один резон: показать, что Зеленский — это не просто Порошенко, а что он лучше и круче, еще больший русофоб, чем Порошенко», — отметил на своем telegram-канале журналист Юрий Ткачев.

Политолог Михаил Погребинский попросил уточнить, ждет ли его уголовное преследование в случае посещения Эрмитажа.