Кадыров потребовал уволить врачей из больницы Гудермеса, жаловавшихся на «нехватку» масок

Грозный, 18 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской клиники, которые пожаловались на нехватку масок и других средств защиты, сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — заявил Кадыров.

Глава республики отметил, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для обеспечения своих нужд, но и для оказания помощи соседним регионам.

«Врач должна снимать панику, успокоить. Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи!» — призвал глава Чечни.

Напомним, что ранее в социальных сетях начали распространяться аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что медучреждение перепрофилируют для принятия пациентов с коронавирусом, но при этом медики не обеспечены средствами защиты.

После распространения записей и проверки был уволен главный врач больницы. Оказалось, что руководство медучреждения ненадлежащим образом информировало сотрудников о подготовке, связанной с перепрофилированием больницы, и о наличии защитных средств. Авторы сообщений в соцсетях в итоге признали необоснованность жалоб, подчеркнув, что поторопились с выводами, так как не знали о запасах респираторов и средств защиты.

Ранее Минздрав Московской области опроверг информацию о том, что в центральной горбольнице Реутова не хватает средств индивидуальной защиты. В ведомстве подчеркнули, что все сотрудники Реутовской больницы обеспечены медицинскими масками, перчатками, респираторами и дезинфицирующими средствами.