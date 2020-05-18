Двое детей и четверо взрослых погибли в лобовом ДТП в Курганской области

Курган, 18 мая. Шесть человек, в том числе двое детей, стали жертвами лобового ДТП в Курганской области России. Трагедия произошла на 16 километре автодороги местного значения «Куртамыш — село Советское».

Столкнулись автомобили Renault Logan и ВАЗ 2114. В результате инцидента выжил один ребенок. Его госпитализировали в Куртамышскую центральную районную больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

На месте аварии работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Начата доследственная проверка, передает 5-tv.ru.

Ранее стало известно о ДТП под Новосибирском. Нетрезвый водитель сбил девочку и скрылся с места происшествия. Полученные ребенком травмы оказались не слишком серьезными. После оказания медицинской помощи девочку доставили домой. Виновник аварии задержан, передает газета «Известия».