حصاد أخبار سوريا 18 مايو: انفجار في مقر قوات سوريا الديمقراطية في الرقة ، هجوم إرهابي من "الخلايا النائمة" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور

سوريا ، 18 مايو: انفجرت قنبلة يدوية الصنع في مقر قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة ، قامت الخلايا النائمة التابعة "لتنظيم الدولة الإسلامية" الإرهابية بغارة على دير عزور

انفجار في مقر قوات قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

وقع انفجار في مقر قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة، الواقعة في محافظة الرقة. وفقا للمعلومات المتاحة فهي قنبلة محلية الصنع كانت مزروعة في مبنى المقر من قبل مسلحين مجهولين ، من المفترض أن تكون من قبل جماعة "الدولة الإسلامية" المحظورة في روسيا.

ووفقا للبيانات الأولية ، أصيب ستة مسلحين كرديين.

هجوم الخلايا النائمة لداعش على دير الزور

داهمت مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عند عقدة كباجب و شولا في محافظة دير الزور. تمكن الإرهابيون من عرقلة حركة المرور على الطريق السريع دير الزور - دمشق لعدة ساعات.

قامت مجموعة من 10-14 مقاتلا مسلحا بمهاجمة سيارات مدنية على الطريق السريع ، وسحبت الناس من سياراتهم وأخذت منهم أموالا واغراض ثمينة. وأطلقوا النار على سيارة واحدة لرفضها التوقف ، وقتلوا جميع الركاب. وصل الجيش السوري وأفراد قوات الدفاع الوطني المحليون إلى المنطقة ، مما أجبر المهاجمين على الفرار في سيارة مسروقة وشاحنات صغيرة. ونتيجة للهجوم الإرهابي ، قتل أربعة مدنيين.

طائرة بدون طيار تهاجم المباني الإدارية في إدلب

طائرة مجهولة بدون طيار نفذت غارات جوية على مقر حزب البعث وإدارة مجلس المدينة في مدينة خان شيخون جنوب محافظة إدلب. ولم ترد بعد معلومات عن ضحايا الهجوم. ولم تعلن أي من الجماعات مسؤوليتها عن الحادث.

تعزيز الجيش السوري في درعا

لا تزال التعزيزات الحكومية تصل إلى شرق محافظة درعا لمواجهة ارهابيو"الخلايا النائمة ".

نشرت بالفعل وحدات فيلق الهجوم الخامس للمتطوعين في المحافظة ، فضلا عن قوات الفرقتين الرابعة والخامسة والعشرين للقوات الخاصة (القوات الخاصة السابقة "قوات النمور"). وقبل ذلك بأسبوع ، أجرت القوات الحكومية عملية ناجحة في قرية المزيريب، ونتيجة لذلك تم قتل 10 من الارهابيين، وهرب بقية أعضاء المجموعة إلى مدينة طفس المجاورة.