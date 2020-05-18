Косачев заявил о «гибридной войне» Европы против России

Москва, 18 мая. Пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам вести «гибридную войну» против России, причем структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, ее же и распространяют в отношении РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Недавно официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что «источники из России» якобы способствуют распространению в европейских государствах «теорий заговора и дезинформации о коронавирусе».

По мнению Косачева, Стано заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с коронавирусом власти не забывали про «гибридную войну» с РФ и продолжали ее финансировать. При этом европейский чиновник не привел никаких примеров «российской дезинформации». Косачев убежден, что цель таких высказываний — сформировать у жителей Евросоюза четкий образ врага в лице Москвы.

«В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием», — отмечает российский сенатор.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков назвал расистским заголовок статьи агентства Bloomberg «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». По его мнению, этот заголовок отдает враждебностью и расизмом, а также что подобная фраза могла бы прозвучать в гитлеровской Германии.