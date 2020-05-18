Минтруд предложил уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

Москва, 18 мая. Министерство труда России предлагает уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии. Ведомство подготовило проект закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год».

Отмечается, что предложение основано на данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в РФ. Накопительная часть будет выплачиваться из расчета в 264 месяца, а не 258, как было ранее.

Авторы законопроекта подчеркивают, что изменения не приведут к уменьшения объема прав граждан. Пенсионеры вправе получить всю сумму единовременно, или передать по наследству, пишет газета «Известия».

Ранее в министерстве труда Крыма сообщили о проблеме с выплатами на детей со свидетельствами о рождении украинского образца. Глава ведомства Елена Романовская пообещала разобраться в ситуации.