Украинский баскетболист упал с велосипеда и впал в кому

Киев, 17 мая. Украинский баскетболист «Запорожья» Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Происшествие случилось утром 16 мая. Баскетболист сразу обратился к медикам, пожаловавшись на сильную боль в ключице, после чего потерял сознание и впал в кому.

Врачи диагностировали у Мясоедова внутричерепную гематому. Спортсмен был прооперирован, однако он продолжает находиться без сознания. Состояние баскетболиста оценивается как крайне тяжелое.

Федерация баскетбола Украины сообщает, что Мясоедову оказывается помощь на самом высоком уровне, однако всем желающим предложено «финансово поддержать его борьбу за жизнь».

Отметим, что «Запорожье» выступает в элитном украинском баскетбольном дивизионе. В этом сезоне 25-летний игрок был отобран для участия в Матче звезд лиги.

Недавно сообщалось, что отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из столичных военных госпиталей. В начале мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию в Дагестане, однако вскоре его состояние ухудшилось после чего его перевезли в Москву. Отмечается, что Нурмагомедов-старший находится в госпитале один, родных к нему не пускают.