Москва, 17 мая. Американский турист поплатился арестом за публикацию в соцсетях фотографии с пляжа.

Турист из Нью-Йорка прибыл на Гавайи, где в настоящее время действует карантин из-за эпидемии коронавируса. Туристу было предписано соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Однако мужчина нарушил режим самоизоляции и сразу отправился на пляж. При этом позднее он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, которая была сделана на пляже.

Пользователи Сети обратили внимание на безответственное поведение туриста и пожаловались в полицию. Местная полиция арестовала мужчину за нарушение правил карантина.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 311 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.