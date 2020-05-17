В Минтрансе рассказали о сроках восстановления железнодорожного пассажиропотока

Москва, 17 мая. Восстановление объема пассажирских перевозок по железной дороге, при отсутствии второй волны эпидемии коронавируса, станет возможно к осени, заявил замминистра транспорта Владимир Токарев.

По его словам, на данный момент падение пассажиропотока на железнодорожном транспорте по сравнению с 2019 годом составляет 71% для пригородного сообщения и 74% для дальнего следования. Он отмечает, что восстановление будет зависеть от того, будет ли вторая или третья волна эпидемии.

«Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время, я думаю, если мы будем выходить как запланировано, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток», — говорит Токарев.

В ходе совещания у президента России министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в РФ в связи с распространением коронавируса сократился на 70-95%.

Также Дитрих отмечал, что по итогам текущего года общая сумма авиаперевозок в России может сократиться вдвое. При оптимистичном сценарии восстановление полетов начнется в середине лета, а пассажиропоток составит около 60 млн перевезенных человек. Ранее министр транспорта заявлял, что внутренние авиаперевозки в РФ могут начать восстанавливаться со второй половины июня.