Стало известно, кто в первую очередь получит прививку от коронавируса

Москва, 17 мая. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев сообщил, кто в первую очередь будет вакцинирован от коронавируса.

Вирусолог отметил, что вакцинация необходима для формирования иммунитета у человека и коснется прежде пациента из группы риска. В эту категорию входят медики, а также работники, контактирующие с большим количеством людей.

«Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», — говорит Зуев.

Специалист считает, что после группы риска вакцинацию можно будет расширить уже на всех остальных. По его словам, в будущем прививки от коронавируса будут также привычны, как и прививки от гриппа.

«Думаю, этот вирус будет посещать нас дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной», — резюмировал вирусолог.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина от коронавируса в России может быть зарегистрирована уже в августе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен, по всей стране наблюдается стабилизация. По ее словам, в РФ удалось достичь того уровня стабильности, к которому двигались, передает RT.