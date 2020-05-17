Дочь Ивана Урганта сфотографировалась в майке на голое тело

Москва, 17 мая. Старшая дочь Ивана Урганта от первого брака живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в университете.

Эрика Ургант встречаться с афроамериканцем. При этом в 2019 году Эрика приезжала со своим возлюбленным в Россию, чтобы познакомить родителей со своим избранником. Родители тепло восприняли выбор дочери.

Эрика регулярно выкладывает в своем Instagram снимки, которые зачастую вызывают большой ажиотаж со стороны подписчиков. Накануне Эрика поделилась очередной порцией фотографий, на которых она запечатлена со своим бойфрендом. При этом на одном из снимков Эрика позирует без нижнего белья.

На снимке можно заметить, что у Эрики нету бюстгальтера, и это добавляет откровенности и раскованности ее образу. В кадре Эрика смеется, а свой образ дополняет обильными серьгами в ушах в виде крестов, а также бусами и цепью на шее.

Стоит отметить, что Дочь Урганта в отличие от своих сверстниц из богатых семей ведет весьма скромный образ жизни. Она не носит одежду люксовых брендов, не ездит на дорогих автомобилях, а все свободное время посвящает изучению современного искусства.