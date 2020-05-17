Скончалась театральная художница Татьяна Сельвинская

Москва, 17 мая. Заслуженный деятель искусств РСФСР театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает российская академия художеств (РАХ).

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», — гласит публикация учреждения.

За свою жизнь Сельвинская провела более 200 персональных и коллективных выставок. Ее работы выставлены в Третьяковской галерее, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства и других музеях.

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