Трамп назвал Обаму «некомпетентным»

Вашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу государства Барака Обаму в некомпетентности, в ответ на критику с его стороны.

Напомним, что недавно Обама выступил с видеообращением к выпускникам американских высших учебных заведений. Во время выступления бывший президент США заявил, что пандемия коронавируса показала, что действующее руководство страны не отдает себе отчета в последствиях своих действий.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — заявил Трамп в ответ на критику Обамы во время брифинга.

Американские журналисты считают, что Обама сделал это заявление в рамках поддержки предвыборной кампании своего коллеги-демократа Джо Байдена. Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что Трамп встревожен тем, что пандемия может негативно сказаться на его рейтинге и помешать избранию на второй президентский срок. По информации советников Трампа, Джо Байден опережает действующего главу государства даже по опросам, которые проводили республиканцы.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после торжественной презентации нового флага Космических сил США решил произвести впечатление на журналистов анонсом «супер-пупер-ракеты». Однако громкое заявление президента вызвало неоднозначную реакцию у американцев. В частности, они призвали его заняться решением «супер-пупер-кризиса здравоохранения!», передает RT.