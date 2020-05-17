Рэпера Гуфа заметили в компании эскортницы Насти Рыбки

Москва, 17 мая. Скандально известная блогерша Настя Рыбка проводит время с рэперами Гуфом и Моргенштерном.

Белорусская фотомодель и эскортница Анастасию Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она запечатлена с каждым из артистов, а также поинтересовалась у подписчиков, с кем она лучше смотрится.

Большая часть подписчиков выразила уверенность, что Рыбка лучше смотрится с Гуфом. При этом одна из подписчиц поинтересовалась, есть ли у Гуфа девушка, на что Настя Рыбка заявила, что «уже нет».

Настя Рыбка стала известна после того, как издала «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». Стоит отметить, что в феврале 2020 года Настя Рыбка была вынуждена покинуть реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». При этом участие девушки длилось меньше суток. Девушка не смогла найти общий язык с остальными участниками проекта.

В первом выпуске команда звезд одержала победу и в качестве вознаграждения выбрали пополнение племени. При этом знаменитости не ожидали, что организаторы решат «усилить» их команду Настей Рыбкой. Однако члены команды звезд отказались общаться с Рыбкой, а на следующее утро заявили, что не хотят жить с ней на одном острове. В конечном итоге, модель была вынуждена покинуть телевизионный проект.