Киев, 17 мая. Украинский художник Иван Семенюк предложил изолировать русскоязычных граждан от остального населения. Такое мнение он высказал в интервью для «Пятого канала», который связывают с экс-президентом страны Петром Порошенко.

Семенюк считает, что Киеву нужно следовать опыту стран Прибалтики.

«Путь балтийских стран, которым мы когда-то не пошли, когда фактически русский и литовский мир на одном квадратном метре, но они разведенные. Я знаю, что в той же Эстонии или в Литве часто молодежь гуляет в метре друг от друга, но это две разные компании — литовская и русская», — рассуждает «активист Майдана».

Художник посетовал, что среди его соотечественников много носителей русской культуры. Он убежден, что киевским властям нужно «вытравлять с поля зрение все русские смыслы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Государственного Эрмитажа, МГУ имени В.М. Ломоносова, «Русского географического общества» и ряда других учреждений. Согласно указу запрещен обмен культурными ценностями, переговоры, участие в конференциях и мероприятиях. Остановлено также исполнение финансовых обязательств.

Член Общественной палаты РФ Елена Сутормина назвала действия Киева идеологическим крестовым походом».