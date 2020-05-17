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Кушанашвили рассказал, что подтолкнуло Агаларова и Гаврилову к разводу

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Кушанашвили рассказал, что подтолкнуло Агаларова и Гаврилову к разводу

Москва, 17 мая. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что могло стать причиной расставания певца Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой.

Напомним, что недавно Агаларов сообщил в Instagram о разводе с Гавриловой. Их брак продлился два года. Певец говорит, что больше не испытывает к супруге тех чувств, которые у него были раньше. Гаврилова в свою очередь пишет, что ей очень больно.

Кушанашвили провел аналогии с предыдущими отношениями Эмина Агаларова. По словам журналиста, первый брак певца распадался в сопровождении схожих публичных признаний. Кушанашвили говорит, что если бывшая жена артиста Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, спокойно перенесла расставание и осталась с артистом в хороших отношениях, то у Гавриловой это вряд ли получится.

«Эмин свой статус до безобразия богатого, но до чрезвычайности милого парня чтит всерьез и истово. Ровно такое же прямо дышащее благочестивостью письмо он написал и после первого развода, что навевает мысль о заезженной пластинке, которую заводят для блезиру, дабы сохранить лицо, чтобы люди не подумали, будто для него жениться — это как совершить моцион», — комментирует Кушанашвили.

По словам журналиста, Гаврилова обнажила фальшь и лицемерие Агаларова, написав, что ей «больно от расставания».

«Она выставила себя эринией, менадой, отказалась быть робкой Иридой, все потому, сдается мне, что она — живой человек с норовом, отказавшаяся быть гуттаперчевой и пластиковой», — говорит телеведущий.

Кушанашвили также рассказал, что могло подтолкнуть пару на развод.

«Самоизоляция и карантин, действительно могущие свести людей с ума, только сыграли роль катализатора», — заявил журналист.

Ранее скандальный блогер Лена Миро прокомментировала расставание Агаларова с супругой. По ее словам, Гаврилова за два года брака надоела Эмину, поэтому он променял ее на новую возлюбленную. Также Миро рассказала, что той самой избранницей Агаларова, по слухам, стала украинская певица Настя Каменских.

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Источник: Собеседник
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