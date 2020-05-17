Москва, 17 мая. За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным штаба, к настоящему моменту число летальных исходов в столице достигло 1580 человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что заболевание вызвано новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 4,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 311 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 280 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 2,6 тысячи человек умерли. Более 67 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.