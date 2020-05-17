На Украине отреагировали на санкции Зеленского против Эрмитажа и МГУ

Киев, 17 мая. Эксперты оценили решение президента Украины Владимира Зеленского наложить санкции на крупнейшие культурно-образовательные учреждения России, включая Эрмитаж и МГУ.

Напомним, что ранее президент Украины ввел ограничения сроком на 3 года в отношении ряда культурных учреждений и организаций РФ. Помимо Эрмитажа и МГУ в списке оказались: Институт археологии РАН, Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Крымский федеральный университет им. Вернадского и многие другие.

Украинский журналист Юрий Ткачев считает, что таким образом Зеленский пытается показать националистам, что он «свой» и «круче» Порошенко.

«У этого мероприятия есть один резон: показать, что Зеленский — это не просто Порошенко, а что он лучше и круче, еще больший русофоб, чем Порошенко», — отмечает Ткачев.

Политолог Михаил Погребинский опасается, что за посещение Эрмитажа его будет ждать уголовное преследование на Украине.

«Вот, прошу юристов объяснить мне, если я, будучи в Питере, схожу как обычно в Эрмитаж, я нарушу украинский закон или нет?» — написал в Facebook политолог.

Юрист Максим Ленко напомнил, как Зеленский поздравлял украинцев с «днем Европы». Тогда президент Украины заявил, что «Европа — это свободное волеизъявление, а также свобода слова и мысли».

«Подписав эти запреты, Зеленский отверг те европейские ценности, которые упомянул в сегодняшней публикации», — отметил Ленко.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал санкции Зеленского «идеологическим крестовым походом», который Украина объявила России после госпереворота в 2014 году. По его словам, решение Зеленского — это некий спектакль, который должен показать окружающим, что ничего общего у Украины и РФ якобы нет, передает RT.