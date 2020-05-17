Психолог заявил о пользе кризиса для россиян

Москва, 17 мая. Психолог Павел Жавнеров заявил, что кризис полезен для россиян, так как позволяет переосмыслить предыдущий опыт. По его словам, благодаря кризису российские предприниматели смогут дать импульс развитию своего бизнеса.

«В любой кризисный момент в человеке происходят внутренние изменения… В эти моменты у людей появляется понимание, что если они не поменяют свой подход, не сгенерируют новую идею, то они просто вымрут, как динозавры», — пояснил психолог.

Эксперт подчеркнул, что кризисная ситуация позволяет взглянуть на ситуацию по-новому. По его словам, предпринимателям необходимо ориентироваться на запросы клиентов, делая свой бизнес максимально полезным и удобным для клиентов, передает URA.RU.

«Сейчас кризис ставит всех людей, особенно предпринимателей, в такие условия, когда шаг назад — это гибель. И у них нет никаких других вариантов, кроме как идти вперед. Да это страшно, но оставаться на месте или идти назад еще страшнее», — выразил уверенность Жавнеров.

Стоит отметить, что эпидемия коронавируса погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен Второй мировой войны. В результате эпидемии по всему миру было остановлено производство и предпринимательская деятельность.