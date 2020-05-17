Сирия, 17 мая. Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» столкнулись с боевиками «Хуррас ад-Дин» на западе Идлиба. В Дейр-эз-Зоре в результате операции сирийской армии были нейтрализованы три террориста «Исламского государства»1. В Ракке неизвестный беспилотник атаковал конвой САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: устроили засаду для террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): понесло потери на севере Ирака в результате столкновения с иракскими военнослужащими; подозревается в установке бомбы в автомобиль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулась с отрядом «Хуррас ад-Дин» на западе Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при взрыве автомобильной бомбы на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: начали военную операцию по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ на севере Ирака в приграничной с Сирией зоне.

Провинция Алеппо

Поступили сведения об очередной перестрелке в городе Аль-Баб. Согласно информации портала Rojava Network, группа неизвестных боевиков совершила покушение на начальника так называемой «военной полиции» «Сирийской национальной армии» города Ахтарин. Его автомобиль был обстрелян на дороге к городу Азаз, однако сам начальник полиции остался жив. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, военная полиция подозревает, что за этим могут стоять «Силы освобождения Африна». Однако, не исключена версия с междоусобными разборками внутри «Сирийской национальной армии». В конце марта военная полиция СНА спровоцировала конфликт с боевиками «Ахрар аш-Шаркыя», застрелив главу их разведки — Абу Расула. До сих пор конфликт между группировками не исчерпан до конца, отдельные столкновения происходят до сих пор.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Эзба неизвестные лица установили самодельную бомбу в автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии». Как сообщает портал Alkhabour 21, взрыв прогремел в окрестностях, на месте скончались два боевика. В установке СВУ подозревают террористов «Исламского государства».

Источник в сети Twitter @mhmdalywns56 сообщил, что в пустыне Бадия были ликвидированы трое террористов из состава ИГ. В операции по обеспечению безопасности принял участие спецназ САА. Военнослужащие устроили засаду для «спящей ячейки» из шести террористов на дороге, после чего завязалась перестрелка. Уцелевшим террористам удалось бежать обратно в пустыню, где предположительно расположены укрытия группировки.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Baladi News сообщило, что затяжная перестрелка с применением легкого и среднего оружия произошла у поселения Шейх-Сайяд между членами «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядами «Хуррас ад-Дин». Местный источник агентства сообщил, что столкновение произошло после того, как группа боевиков дезертировала с оружием из «Хайят Тахрир аш-Шам» и присоединилась к организации «Хуррас ад-Дин». «Хайят Тахрир аш-Шам» потребовала выдачи дезертиров для суда, так как сбежавших подозревают в совершении серии ограблений и похищений местных жителей с целью получения выкупа от семей заложников.

Провинция Ракка

Неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по конвою сирийской армии на шоссе Маадан на востоке провинции. По предварительным данным, предоставленным агентством Step News, среди военнослужащих есть раненные и пострадавшие.

Источник также сообщил, что в поселении Ас-Сабха правительственные силы арестовали четырех человек, подозреваемых в нападении на патруль военной полиции сирийской армии.

Ирак

Объединенное командованние Ирака объявило о начале операции против «спящий ячеек» ИГ у границы с Сирией. Операция получила название «Львы Заефратья» и охватывает провинцию Анбар, Ниневия и Салах ад-Дин, между которыми расположен так называемый «треугольник смерти» — зона наиболее высокой активности террористов. Согласно информации военно-аналитического telegram-канала «Рыбарь», двое боевиков были ликвидированы в пустынной местности к западу от города Тикрид, два автомобиля боевиков были уничтожены авиаударом в долине Вади Тартар. Бойцы «Хашд Шааби» заявили о зачистке западных районов провинции Салах ад-Дин и уничтожении нескольких убежищ боевиков и схронов с оружием и взрывчаткой.

1 Организация запрещена на территории РФ.