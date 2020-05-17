Проживающий в Киеве российский комик ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Киев, 17 мая. Проживающий в Киеве российский комик Сергей Писаренко ответил украинскому журналисту Сергею Иванову на вопрос о принадлежности Крыма. Видеоролик размещен на YouTube-канале ISLND TV.

Во время беседы с журналистом Писаренко отметил, что сейчас живет в Киеве и принимает участие в украинской юмористической программе «Дизель шоу». Он подчеркнул, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. Писаренко сказал, что пока не планирует принимать украинское гражданство.

Комик говорит, что россияне и украинцы продолжают общаться, несмотря на сложную политическую ситуацию.

«В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — заявил Сергей Писаренко.

Журналист также задал шоумену вопрос о возвращении Крыма в состав РФ. Писаренко ответил, что не намерен обсуждать политику.

«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — ответил бывший участник КВН.

После этого Сергей Писаренко предложил Иванову завершить интервью.

Недавно спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал методы, которыми Киев руководствуется в попытках вернуть Крым. По его словам, главными методами являются международное давление на РФ и экономические санкции. Разумков подчеркивает, что вопрос «возвращения» Крыма трудный, и «быстро решить его у Украины не получится», передают «Известия».

Напомним, что Крым вернулся в состав России после мартовского референдума в 2014 году. Подавляющее число жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.